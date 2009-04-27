Чистая прибыль банка «Киевская Русь» снизилась в 8 раз

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль банка «Киевская Русь» уменьшилась в 8 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 апреля составила 298 тыс. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины», №74.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 14% и на 1 апреля 2009 г. составили 3 млрд. 586 млн. 724 тыс. грн., обязательства – на 15% - до 3 млрд. 216 млн. 174 тыс. грн., собственный капитал незначительно увеличился – до 370 млн. 550 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и на 1 апреля 2009 года составил 276,08 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО АБ «Киевская Русь» (Киев) зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 1996 года.

По данным банка, на 1 апреля т.г. его акциями владели: кипрская компания "Sharp Arrow Holdings Llimited", прямое участие – 51%, Виктор БРАТКО, прямое участие – 5,8%, опосредованное – 32,21%.