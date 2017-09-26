Экс-руководителя "Старокиевского банка" подозревают в хищении 82 миллионов гривень

Прокуратура Киева по фактам присвоения средств «Старокиевского банка» на сумму почти 82 млн грн сообщила о подозрении бывшему главе правления финучреждения, которым, по информации на сайте банка, до введения временной администрации был Юрий Яременко.

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Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в течение 2007-2013 годов экс-глава правления банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя служебное положение, незаконно присвоил средства банка путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам.

Также сообщается, что действия фигуранта квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Старокиевский банк» 17 июня 2014 года на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным. Фонд начал процедуру ликвидации банка 17 сентября 2014 года.

«Старокиевский банк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Основными владельцами банка являлись компании «СВМ Лтд» (21,75%), «Компрайс» (20,85%), «Комтех» (24,13%), «СК МД-Гарант» (21,07%). СМИ ассоциировали финучреждение с киевскими банкирами Дмитрием Виленским и Юрием Яременко, которые управляли банком и его акциями.