Суд обязал "Ощадбанк" показать счета Януковича (документ)

Печерский районный суд города Киева обязал ОАО "Государственный ощадный банк Украины" показать сумму денежных средств, которые имеет на счетах в банке бывший президент Украины Виктор Янукович.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по ходатайству адвоката Януковича Виталия Сердюка приняла судья Лариса Сокол во время судебного заседания по рассмотрению иска экс-президента к председателю правления "Ощадбанка" Андрею Пышному о распространении им неправдивой информации о наличии на счетах Януковича в финучреждении 1,15 миллиарда долларов США.

"Суд постановил вытребовать с ОАО "Государственный ощадный банк Украины" информацию о сумме денежных средств, которые находятся на банковских счетах Януковича Виктора Федоровича, открытых в ПАО "Государственный ощадный банк Украины", и стоимости ценных бумаг, которые приобретены и/или хранятся по поручению Януковича Виктора Федоровича в ПАО "Государственный ощадный банк Украины" по состоянию на 10 ноября 2016 года ".

Во время рассмотрения ходатайства адвокат Сердюк заявил, что на счетах Януковича в "Ощадбанке" 31 миллион 470 тысяч 675 гривень 64 копейки и 84 тысячи 964 доллара 60 центов.

В то же время, представители "Ощадбанка" просили отказать в удовлетворении этого ходатайства, поскольку, по их мнению, данная информация содержит банковскую тайну. А представитель Андрея Пышного считал, что ходатайство не касается предмета спора.

В связи с необходимостью получения данной информации суд объявил перерыв в судебном заседании до 16:00 16 декабря 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле защита экс-президента заявила, что у него не было таких средств, о которых говорит прокуратура.

"Нами еще 27 февраля 2017 года подан иск против председателя правления "Ощадбанка" Андрея Пышного за распространение ложной информации о более 1,15 миллиарда долларов США денег Виктора Януковича, якобы находящихся на его счетах в "Ощадбанке". 10 апреля Печерский суд открыл судебное производство по этому иску", - подчеркнул адвокат Сердюк.