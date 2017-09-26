Гривня продолжает сдавать позиции – на межбанке 26,40 за доллар

Во вторник, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,38/26,40 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,30/31,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4548/0,4557 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,3830 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 380 сделок на сумму 218,84 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,25/31,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 грн/рубль.