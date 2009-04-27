Секретариат Президента прогнозирует спад ВВП на уровне 8-10%

Секретариат Президента Украины прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам 2009 года на уровне 8-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что недавно был обнародован консенсус-прогноз, согласно которому наиболее оптимистический прогноз динамики ВВП был у Министерства экономики – спад 3%.

При этом А.ШЛАПАК подчеркнул, что ряд научных институтов, а также экспертов прогнозируют в 2009 году падение ВВП на уровне 15-17%.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.