BNP Paribas:запрет формировать резервы в инвалюте усложняет жизнь банкам

Постановления Национального банка Украины о запрете формирования коммерческими банками резервов под задолженность в иностранной валюте усложняют деятельность иностранных банков в Украине и создают для нее дополнительные риски. Об этом заявил в комментарии УНИАН глава представительства BNP Paribas в Украине Доминик МЕНЮ.

«Международные банки в Украине рассматривают эти постановления НБУ как еще один шаг к неизвестности», – отметил он.

По его словам, все финансовые учреждения в Украине, независимо от происхождения капитала, сами заинтересованы в стабильной гривне. «Большая часть наших кредитных портфелей представлена в долларах, соответственно, нашим клиентам тяжелее выполнять свои обязательства по погашению кредитов, – заметил эксперт. – Поэтому абсолютно все банки заинтересованы в том, чтобы гривня оставалась стабильной». Но, по его мнению, методы, с помощью которых НБУ пытается стабилизировать национальную валюту, не являются корректными. «Мы все понимаем, что НБУ старается сделать все возможное, чтобы гривня оставалась более стабильной, но мы считаем, что такие постановления идут в разрез с международным порядком и создают более рискованные для нашей работы условия», – сказал Д.МЕНЮ.

Эксперт не исключает, что на действия регулятора можно будет ожидать международной реакции. «Свое мнение международные банки высказали украинскому правительству и руководству тех стран, где расположены материнские офисы украинских представительств иностранных банков. Сейчас правительства многих стран поддерживают международные банки, поэтому мы предупредили Министерство финансов о возможных рисках на банковском рынке Украины», – сказал он.

На вопрос об объемах возможного оттока средств из украинского банковского сектора Д.МЕНЮ ответил уклончиво: «Международные банки купили украинские банки и потратили на это приблизительно 10 млрд. долларов, они также рефинансируют свои дочерние банки и напрямую кредитуют украинские компании. Общая сумма всех этих финансовых операций составляет более 40 млрд. долларов».

Как сообщал УНИАН, постановление НБУ №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям покупки-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив соответствующий пункт постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».

Справка УНИАН. Д.МЕНЮ в украинском банковском секторе работает более 14 лет. BNP Paribas входит в десятку крупнейших банков мира, осуществляет деятельность в 87 странах. Банк является лидером в сфере предоставления торгового финансирования и выпуска долговых ценных бумаг. Штаб-квартира находится в Париже. BNP Paribas входит в число 50 крупнейших компаний Европы. Его общие активы превышают 2,5 трлн. долл. (в банковском секторе – 2-е место в мире после Royal Bank of Scotland), а прибыль за 2008 год составила 3 млрд. евро. По данным американского журнала Forbes, банковская группа BNP Paribas занимает 18-е место в списке крупнейших компаний мировой экономики.