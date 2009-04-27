Ющенко попросил Стельмаха пересмотреть принципы формирования банками резервов

В Секретариате Президента Украины ожидают пересмотра Национальным банком принципов формирования резервов коммерческими банками под выданные в инвалюте кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По его словам, «Президент попросил главу Национального банка, после его возвращения из Вашингтона, самым внимательным образом еще раз вернуться к этой проблеме и поискать какое-то "коллективное решение".

А.ШЛАПАК отметил, что в решении данного вопроса заинтересованы как банкиры, так и сам Нацбанк, и поэтому данный вопрос, вероятно, будет урегулирован уже в ближайшие недели.

«В поиске такого компромиссного решения будут заинтересованы и сами банкиры и Национальный банк. Надеюсь, что в течение какого-то времени, недели, дней десяти, будет подготовлено решение, которое худо-бедно устроит как НБУ, так и банкиров» - сказал ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, постановление НБУ №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям покупки-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив соответствующий пункт постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».