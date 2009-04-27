В Украине долг по зарплате вырос на 45%

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 45% или на 534,4 млн. грн., и на 1 апреля т.г. составила 1 млрд. 723 млн. 061 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях и г. Киеве: Донецкой – 514,1 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 95% или на 250,5 млн. грн.), Луганской – 152,4 млн. грн. (рост - 65%, на 59,9 млн. грн.), Харьковской - 127,1 млн. грн. (рост – 14% или на 15,4 млн. грн.). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится г. Киев (после Донецкой области). На 1 апреля т.г. задолженность по выплате зарплаты в столице составила 158,3 млн. грн. (рост с начала года на 63% или на 60,9 млн. грн.).

Единственной областью, где с начала года зафиксировано снижение уровня задолженности по зарплате, является Черновицкая. На 1 апреля т.г. задолженность составила 4 млн. 513 тыс. грн. (снижение по сравнению с 1 января на 16,2% или на 900 тыс. грн.).

Кроме Черновицкой области, еще в двух регионах Украины задолженность на 1 апреля т.г. не превышает 10 млн. грн.: в Севастополе – 6,2 млн. грн. (рост с начала года – на 2,2 млн. грн.), Ивано-Франковской области – 9,5 млн. грн. (рост на 2,3 млн. грн.).

Если сравнивать показатели задолженности по зарплате за последний месяц, то по сравнению с 1 марта задолженность по Украине выросла на 4,9%. В 16 регионах в течение марта зафиксировано сокращение задолженности по выплатам заработной платы. Наиболее существенное сокращение (порядка 12-18%) зафиксировано в: Ивано-Франковской области (за месяц задолженность сократилась на 17,3%), Николаевской (на 12,2%), Харьковской (на 15,7%), Херсонской (на 18,6%), Черкасской (на 13,9%), Черновицкой (на 14,6%) областях и в Киеве (на 12,8%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля т.г. По прежней информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля - 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года - 692,4 млн. грн.