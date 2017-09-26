Блокировать нельзя тестировать: чего ждать от продления тестового режима блокировки налоговых накладных

С июля этого года в Украине заработал очередной механизм, направленный на борьбу со злоупотреблениями в сфере НДС, - режим автоматической блокировки налоговых накладных. Суть его заключается в следующем: если налоговая накладная соответствует критериям риска, ее регистрация в Едином реестре налоговых накладных блокируется, о чем продавец уведомляется специальной квитанцией. Блокировка происходит автоматически – система регистрации налоговых накладных срабатывает на индикаторы риска.

По сути, критерии риска – это признаки того, что плательщик может быть задействован в фиктивных операциях, направленных на получение незаконной налоговой выгоды. Для выявления этих критериев, в частности, сравниваются объемы покупки и продажи товаров, выясняется наличие операций между связанными лицами, участие в освобожденных от НДС операциях и прочее.

Если налогоплательщик заинтересован в разблокировке налоговой накладной, ему нужно в течение 365 дней после выписки налоговой накладной предоставить налоговым органам письменные пояснения, сопроводив их подтверждающими документами.

В отличие от блокировки, которая происходит автоматически, разблокировка налоговой накладной возможна только в ручном режиме. Для этого специальная комиссия при Государственной фискальной службе Украины должна рассмотреть предоставленный пакет документов и принять решение. Формально, для этого комиссии необходимо пять рабочих дней. Но на практике эти сроки превышаются, поскольку вопросами разблокировки налоговых накладных всей страны централизовано занимается только эта комиссия.

В отличие от блокировки, которая происходит автоматически, разблокировка налоговой накладной возможна только в ручном режиме

К сожалению, система автоматической блокировки налоговых накладных, несмотря на то, что первые пару месяцев она работала в тестовом режиме, на данный момент имеет ряд недочетов. В частности, из-за несовершенного алгоритма блокируется регистрация налоговых накладных реального сектора экономики. Например, в первые недели работы произошла массовая блокировка налоговых накладных предприятий, оказывающих услуги, в частности, грузовые перевозки, а также ряда производственных предприятий. Причина блокировки – несовпадение между видами закупаемых товаров и конечным поставляемым продуктом. Подобные ситуации возникают и по сей день.

В связи с этим, 15 сентября 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7115, который, по словам его инициаторов, призван помочь бизнесу с решением проблемы с блокировкой налоговых накладных.

В частности, этим документом предлагается продлить тестовый режим работы системы блокировки налоговых накладных на неопределенный срок (а именно, до принятия законопроекта, разработанного по итогам анализа результатов применения системы блокировки налоговых накладных и устранения текущих недостатков ее работы). Суть продления тестового режима в том, что автоматическая блокировка заменяется на блокировку в ручном режиме. А новые критерии риска должна установить ГФСУ (на данный момент эти критерии устанавливает Минфин).

То есть, если налоговая накладная соответствует критериям риска, лицу, которое ее выписало, а также его контрагенту, направляется квитанция о соответствии критериям риска, в ответ на которую продавец обязан предоставить документы по сути операций. В отличие от действующей сейчас процедуры, блокировка такой налоговой накладной не происходит автоматически, а только по решению руководства ГФСУ или налоговых органов областного уровня. По сути, законопроект предписывает налоговому органу собирать и анализировать сведения о рискованных налоговых накладных (очевидно, в целях сбора информации для усовершенствования механизма блокировки), попутно разрешая ему, в случае необходимости, по собственному усмотрению блокировать отдельные накладные.

Во-первых, существенно увеличивается удельный вес ручного режима принятия решений, что создает поле для коррупции

Также важно отметить, что законопроект предлагает приостановить действие нормы Налогового кодекса Украины, которая безусловно признает право налогоплательщика на налоговый кредит в случае его подтверждения зарегистрированной налоговой накладной. Это приостановление касается тех налоговых накладных, по которым будет получена квитанция об их соответствии критериям риска и по которым фискальный орган не установит, что критерии риска к ним не применимы.

Какие же выводы можно сделать из предлагаемых новаций? К сожалению, неутешительные.

Во-первых, существенно увеличивается удельный вес ручного режима принятия решений, что создает поле для коррупции. Налоговые органы получают возможность прицельно блокировать накладные конкретного плательщика согласно критериям риска, которые они сами же разрабатывают.

Во-вторых, нивелируется одно из важных усовершенствований Налогового кодекса Украины – безусловность права на налоговый кредит. Фактически, создаются условия для возврата практики непризнания налогового кредита по печально известным «бестоварным операциям» и «операциям, не связанным с хозяйственной деятельностью».

В-третьих, тестовый (читай «ручной») режим вводится не неопределенное время, что только усиливает нестабильность налоговой системы страны.

Галина Мельник, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»