Ющенко: дефицит бюджета ПФ в апреле составил около 3 млрд.грн.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в апреле составил около 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с представителями Пенсионного фонда заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он, в частности, отметил, что в апреле в бюджет Пенсионного фонда поступило 10,7 млрд. грн. В то же время сумма расходов составила 13 млрд. грн.

Кроме того, остаток, который в начале года составлял 3,5 млрд. грн., почти весь был использован в январе-марте. По словам Президента, сегодня этот остаток составляет 0,5 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО отметил непродуманное планирование бюджета Пенсионного фонда, базирующееся на нереальных макропоказателях, а также нереальных показателях государственного бюджета.

«Под угрозой получение пенсий миллионами людей», - сказал Президент.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил, что по состоянию на 24 апреля Пенсионный фонд задолжал государственному бюджету 7,9 млрд. грн., в частности за апрель эта задолженность выросла почти на 3 млрд. грн.

Он подчеркнул, что только посредством внесения изменений в бюджет, а также изменения макропоказателей можно сбалансировать бюджет Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №235 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год», по итогам 2009 года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.