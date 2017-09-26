Гривня в официальных курсах: подешевела к доллару, но укрепилась к евро
Официальный курс НБУ на 27 сентября: 100 USD – 2638.3461 грн; 100 EUR – 3109.8185 грн; 10 RUR – 4.5869 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2638.3461 (26 сентября – 2631.6649)
100 EUR – 3109.8185 (26 сентября – 3122.9967)
10 RUR – 4.5869 (26 сентября – 4.5716)
Во вторник, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,39/26,41 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,10/31,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4571/0,4579 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3835 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 404,36 млн долл.