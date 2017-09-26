Гривня в официальных курсах: подешевела к доллару, но укрепилась к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2638.3461 (26 сентября – 2631.6649)

100 EUR – 3109.8185 (26 сентября – 3122.9967)

10 RUR – 4.5869 (26 сентября – 4.5716)

Во вторник, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,39/26,41 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,10/31,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4571/0,4579 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3835 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 404,36 млн долл.