Сумма просроченного НДС за 1 кв. увеличилась на 737 млн. грн.

Сумма просроченного к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) за первый квартал т.г. увеличилась на 737 млн. грн. – до 3,709 млрд. грн. (на 1 апреля 2009 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По данным Секретариата Президента, из вышеуказанной суммы 2 млрд. 741 млн. грн. составляют суммы, подтвержденные проверками, срок возмещения которых прошел, и 968 млн. грн. – суммы, по которым проводятся проверки сверх установленных сроков.

При этом отмечается, что сумма просроченного НДС в марте снизилась на 157 млн. грн.

Также сообщается, что общая сумма невозмещенного НДС, включая суммы, по которым проводятся проверки (в рамках установленных сроков), суммы, подтвержденные в ходе проверок, но срок возмещения которых не наступил, и суммы просроченного НДС, на 1 апреля т.г. составила 13 млрд. 647,7 млн. грн. против 13 млрд. 579 млн. грн. на 1 марта и 12 млрд. 789,9 млн. грн. на 1 января 2009 года.