Касса закрыта... К зарплатному долгу может добавиться пенсионный

Кризис, кажется, матереет. Если международные институты указывают, что он вроде бы пошел на попятную, то дела украинские говорят об обратном. Причем наступает он на самый болючий мозоль – зарплаты и пенсии.

Что у нас с зарплатами?..

По данным Госкомстата, задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 45%, или на 534,4 млн. грн., и на 1 апреля т.г. составила 1 млрд. 723 млн. 061 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.).

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях и Киеве: Донецкой – 514,1 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 95% или на 250,5 млн. грн.), Луганской – 152,4 млн. грн. (рост - 65%, на 59,9 млн. грн.), Харьковской - 127,1 млн. грн. (рост – 14% или на 15,4 млн. грн.). На втором месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев (после Донецкой области). На 1 апреля т.г. задолженность по выплате зарплаты в столице составила 158,3 млн. грн. (рост с начала года на 63% или на 60,9 млн. грн.).

Единственной областью, где с начала года зафиксировано снижение уровня задолженности по зарплате, является Черновицкая. На 1 апреля т.г. задолженность составила 4 млн. 513 тыс. грн. (снижение по сравнению с 1 января на 16,2% или на 900 тыс. грн.).

Кроме Черновицкой области, еще в двух регионах Украины задолженность на 1 апреля т.г. не превышает 10 млн. грн.: в Севастополе – 6,2 млн. грн. (рост с начала года – на 2,2 млн. грн.), Ивано-Франковской области – 9,5 млн. грн. (рост на 2,3 млн. грн.).

Если сравнивать показатели задолженности по зарплате за последний месяц, то по сравнению с 1 марта задолженность по Украине выросла на 4,9%. В 16 регионах в течение марта зафиксировано сокращение задолженности по выплатам заработной платы. Наиболее существенное сокращение (порядка 12-18%) зафиксировано в: Ивано-Франковской области (за месяц задолженность сократилась на 17,3%), Николаевской (на 12,2%), Харьковской (на 15,7%), Херсонской (на 18,6%), Черкасской (на 13,9%), Черновицкой (на 14,6%) областях и в Киеве (на 12,8%).

Для сравнения: на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля т.г. По старой информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля - 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года - 692,4 млн. грн.

И при этом хочется немного отойти от цифр и добавить лирики. Правда, черной. Потому что вспоминается совсем другое. Власть, озабоченная бюджетными дырами, переносит именно на тех, кто не получает зарплату, или получает порционные подачки, при этом пересчитанные по курсу 5.05, свои проблемы. Со всех сторон слышно одно и тоже - нужно поднять тарифы на услуги ЖКХ, транспорта, цены на газ, электроэнергию и т.д. Но при нынешней ситуации, по-моему, нам уже все равно – платить нечем.

Пенсии под угрозой срыва

Да, ситуация не из лучших. Но это только поговорили о зарплате. А в перспективе можно и пенсий не дождаться… Об этом, правда, уже не раз говорилось. Но нас уверяли - все будет хорошо. Но как же хорошо, если сам Президент на совещании с представителями Пенсионного фонда заявил, что дефицит бюджета ПФ в апреле составил около 3 млрд. грн.

По его словам, в апреле в бюджет Пенсионного фонда поступило 10,7 млрд. грн. В то же время сумма расходов составила 13 млрд. грн. Кроме того, остаток, который в начале года составлял 3,5 млрд. грн., почти весь был использован в январе-марте. На сегодня этот остаток составляет 0,5 млрд. грн.

При этом Виктор Ющенко подчеркивает непродуманное планирование бюджета Пенсионного фонда, базирующееся на нереальных макропоказателях, а также нереальных показателях государственного бюджета. «Под угрозой получение пенсий миллионами людей», - заявил Президент.

Но на этом еще не все. На 24 апреля Пенсионный фонд задолжал государственному бюджету 7,9 млрд. грн., в частности за апрель эта задолженность выросла почти на 3 млрд. грн.

Президент считает, что только посредством внесения изменений в бюджет, а также изменения макропоказателей можно сбалансировать бюджет ПФ.

Между тем, правительство, очевидно к такому повороту дел готово. Ведь в постановлении Кабмина от 11 марта 2009 г. №235 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» говорится, что по итогам 2009 года дефицит бюджета Пенсионного фонда составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

И тут вспоминаются «рекомендации» МВФ в свете получения второго транша финансовой помощи. Для оздоровления необходимо принять горькое лекарство. То есть, повысить планку пенсионного возраста и увеличить размер налога в ПФ. Кстати, об этом говорят и международные эксперты. Например, Организация Объединенных Наций советует, чтобы было не так больно, постепенно повысить пенсионный возраст и уравнять его для женщин и мужчин. Также эксперты считают неотложной рекомендацию относительно повышения размеров отчислений в Пенсионный фонд для частных предпринимателей.

Насчет отчислений. Украина делает первые шаги в этом направлении. Так, с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для плательщиков налогов по упрощенной системе составит уже 208 грн. (сейчас от 6 до 84 грн.).

Министр труда и социальной политики Людмила Денисова по этому поводу заявила: «Мы считаем, что должна быть социальная справедливость по отношению ко всем людям, в том числе и в оплате взносов. Каждый должен себя страховать на случай пенсии. У нас сегодня пенсионное страхование, поэтому те средства, которые они заплатят, - это минимальный взнос, который сегодня составляет 208 грн.».

Она уточнила, что в настоящее время по упрощенной системе свои отчисления в Пенсионный фонд осуществляют 1,392 млн. граждан. Изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно привлечь в бюджет Пенсионного фонда 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 года.

Кроме того, по словам министра, при начислении пенсии в 2009 году будет использоваться коэффициент стоимости одного года трудового стажа в размере 1,35 (то есть, в 2009 году коэффициент будет сохранен на уровне 2008 года).

Вот и получается, если пенсионную систему и пересмотрят, то особо счастья нам ждать не приходиться. Заботясь о ближних, наши власти давно постарались сделать все возможное, чтобы нам жилось легче, а скорее, чтобы мы не долго мучились. По последним данным Министерства здравоохранения Украины, средняя продолжительность жизни в Украине на 11 лет меньше, чем в странах Европы, и на 8 лет ниже, чем в соседней Польше. Особенно трагически выглядит сверх смертность мужчин трудоспособного возраста.

По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в настоящее время украинские мужчины в среднем живут 62 года, что на 12 лет меньше, чем женщины (средняя продолжительность жизни женщин – 74 года). На селе ситуация еще хуже. Тенденция — негативная: в 70-х годах разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин составляла 8 лет, а в 80-90-х годах - в 9,5 года. Из европейских стран хуже ситуация только в России, где разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 14-15 лет. Вот и выходит, работаешь, платишь налоги и умираешь в день выхода на пенсию, опять же в помощь любимому государству.

И еще один настораживающий прогноз. Правительство будет вынуждено пойти на секвестр бюджета – сокращение расходов. Таково мнение Секретариата Президента.

Как отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак, необходимость проведения секвестра, в частности, обусловлена тем, что госбюджет составлялся с учетом более оптимистических ожиданий экономического развития. Статьи расходов, которые, вероятно, попадут под сокращение в рамках секвестра, в частности связаны с содержанием административного аппарата.

«Президент несколько раз просил правительство обратить внимание на то, что количество чиновничьего народа, несмотря на кризис, просто колоссально увеличивается, в чем нет особой необходимости. При этом очень большими темпами увеличивается количество высокооплачиваемого чиновничьего народа, такого как заместители министров, поскольку их заработная плана начисляется по отдельной сетке», - подчеркнул А.Шлапак.

«Сегодня, когда в министерстве по 10-11 заместителей - это абсолютно ненужная ситуация. Нам нужно поискать даже такие, пусть и небольшие резервы в нашем бюджете, и, возможно, за счет этих статей нужно проводить секвестр обязательно», - отметил он.

Конечно, хочется верить, что сокращение коснется именно чиновников. Но мы же знаем, что власть живет по принципу: для своих - хорошо, для остальных - закон. Остальным придется ждать, когда же закончится этот кризис, нет не финансовый, а кризис власти. Если первый можно пережить, что доказывает мировое сообщество, то кризис украинского политикума пережить сложнее. Ругаясь между собой, они совершают одну ошибку за другой, что затем отражается на наших кошельках. И если финансовый кризис рано или поздно придет к своему завершению, то наш внутренний кризис, судя по всему, не перестанет накручивать спирали…

(УНИАН)