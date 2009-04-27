Доллар стабилизировался на уровне 8,070/8,085 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова стабилизировались.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0525/8,1075 грн., к 12:00 сузился спрэд – 8,0650/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,070/8,085 грн. В 14:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2400/0,2425 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2411/0,2421 грн. К закрытию торгов цены снизились – 0,2408/0,2417 грн. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 33,3989 рублей (+0,0839).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3120/1,3250 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5835/10,6700 грн., к 12:00 цены установились на уровне 10,610/10,635 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,5860/10,6140 грн.