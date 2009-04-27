ЕС требует от 5 стран к октябрю снизить дефицит госбюджета

Совет Евросоюза установил в понедельник для пяти стран-членов Евросоюза - Ирландии, Греции, Испании, Франции и Великобритании - крайний срок до 27 октября 2009 года для принятия мер по сокращению дефицита госбюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно внутренним требованиям Евросоюза, дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП, "В своих рекомендациях Совет установил 27 октября 2009 года в качестве крайнего срока принятия корректирующих мер каждой из пяти стран", - говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе по итогам обсуждения вопроса. Ранее Совет ЕС назвал для каждого из пяти государств сроки, в которые им необходимо снизить дефицит госбюджета до требуемого уровня. Ирландии это предписано сделать к 2013 году, Греции - к 2010, Франции и Испании - к 2012, а Великобритании - к 2013-2014 финансовому году.