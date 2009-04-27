Киев утвердил Порядок передачи квартир льготникам

Столичные власти с целью улучшения жилищных условий граждан, которые находятся на квартирном учете, утвердили Порядок передачи квартир для многодетных семей и других льготных категорий граждан с оплатой 50% стоимости квартир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По данным пресс-службы, для передачи квартир используется часть квартир, которые поступают в Главное управление жилищного обеспечения от застройщиков в счет установленных отчислений площади в порядке взаиморасчетов.

Правом на получение квартир пользуются граждане, которые в соответствии с законодательством признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете по категории «многодетные семьи», или другие льготные категории граждан, и дали согласие на оплату 50% стоимости квартиры.