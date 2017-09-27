Тарута в американском Конгрессе сделал доклад по Гонтаревой

Деятельность главы НБУ Валерии Гонтаревой стала предметом обсуждения в Конгрессе США. Об этом рассказал нардеп Сергей Тарута. Политик презентовал американцам список основных обвинений, который был выдвинут Гонтаревой в Украине, и попросил международного содействия в расследовании коррупции среди высшего руководства Национального банка.

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Он напомнил, что компания ICU Валерии Гонтаревой оказывала помощь «семье Януковича» в выводе средств из Украины. «Зафиксированы факты, когда в разгар Майдана ICU выступала посредником в сделках купли-продажи ОВГЗ банком «Брокбизнесбанк», который контролировал Курченко – «кошелек» Януковича. Буквально через несколько дней после проведения этих операций «Брокбизнесбанк» обанкротился», – рассказал депутат.

Американцы узнали, что за время своей работы на посту председателя Нацбанка Гонтарева закрыла более 80 банков.

«По утверждению специалистов многие из них можно было спасти – банки делились на «свои» и «чужие». Показательно выглядит дело «Дельта Банка», – сказал на выступлении в конгрессе Тарута. – Перед банкротством Дельта Банк получал рефинансирование от НБУ, и выводил эти средства на зарубежные счета через страны Балтии. Общая сумма похищенных таким способом средств составила 535,5 млн долл. США. В апреле 2016 г. я лично направил по этому делу запрос в НАБУ, где прямо обвинил в причастности к этим махинациям руководство Нацбанка».

Особое место в выступлении Таруты было отведено заместителю Валерии Гонтаревой – Екатерине Рожковой. До своей работы в Нацбанке Рожкова возглавляла скандально известный «Платинум банк». Согласно данным нескольких расследований криминальной полиции в период руководства Рожковой банком из него были выведены 1,1 млрд грн (около 40 млн долл.) на компании акционеров.

«Из записей переговоров Рожковой, аутентичность которых подтверждена ей самой, стало известно, что она «помогала» не только родному «Платинуму», – отметил народный депутат. – Она заботилась о прикрытии схем получения незаконного рефинансирования из НБУ, и даже помогала находящимся под санкциями украинским «дочкам» российских банков обойти эти санкции».

В конце выступления Тарута попросил помощи от международных организаций, от западных партнеров Украины в международном расследовании деятельности Гонтаревой. Экс-губернатор Донецкой области призывал Соединенные Штаты Америки ввести персональные санкции «против коррумпированного руководства Нацбанка, с последующим арестом средств, находящихся на их зарубежных счетах, и возвратом этих средств в бюджет Украины».

Напомним, в Нацбанке заявили, что Валерия Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ. До 26 сентября она продолжает находиться в отпуске, в который ушла еще 11 мая.