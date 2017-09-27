Кабмин выделил 100 миллионов на ликвидацию последствий взрывов в Калиновке

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривень Винницкой областной государственной администрации на ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов возле города Калиновка в Винницкой области.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы выделяем 100 миллионов гривень из резервного фонда на ликвидацию последствий взрывов. Если будут нужны дополнительные средства - также выделим", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, после обеспечения безопасности граждан и локализации пожара начнется операция по разминированию пострадавших территорий. Также премьер отметил, что на уровне Винницкой областной администрации создан штаб восстановления, призванный восстановить поврежденные объекты и обеспечить возвращение граждан к нормальной жизни.

При этом Гройсман допустил, что склад боеприпасов уничтожен не случайно.

"Нужно эффективное расследование .Это арсенал нашего войска, он уничтожен, я думаю, не случайно. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул премьер.

Кроме того, глава правительства поблагодарил участников ликвидации последствий взрывов.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером, в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 24 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.