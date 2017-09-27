Кабмин выделил 1,7 миллиарда гривень на тысячу проектов развития в регионах

Кабинет министров Украины выделил 1,7 миллиарда гривень на реализацию около 1000 проектов развития в регионах, которые направлены на улучшение инфраструктуры. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Это тысяча проектов на территориях. Что это за проекты? Это детские сады, школы, стадионы, поликлиники, другие медицинские учреждения, дороги. Это более тысячи проектов и объектов, которые будут реализованы на местах", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, утвержденный перечень проектов включает строительство окружной дороги в Днепре (250 миллионов гривень), перинатального центра в Луцке (45 миллионов гривень), а также улучшение инфраструктуры водоснабжения в Хмельницкой области (10 миллионов гривень).

Как сообщал УНИАН, 12 июля Кабинет министров Украины выделил очередной транш в размере 2,6 миллиарда гривень через Государственный фонд регионального развития (ГФРР) на реализацию 767 проектов в образовании, медицине, дорожной инфраструктуре и ЖКХ.

Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны приносить регионам в общей сложности порядка 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Государственному фонду регионального развития. Бюджет этого фонда в 2017 году составляет 3,5 миллиарда гривень.