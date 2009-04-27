ЕС может увеличить финансирование «Восточного партнерства»

Европейский Союз может увеличить финансирование программы «Восточное партнерство», если в ходе ее реализации будут достигнуты положительные результаты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в интервью журналистам высказал директор Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

Он заметил, что решение относительно финансирования «Восточного партнерства» является политическим, и связано с тем, как будет выполняться бюджет ЕС.

«Конечно, это может быть пересмотрено. Если будет видно, что «Восточное партнерство» работает, то возможно принятие другого политического решения», - сказал П.КЛИМКИН.

Эксперт также заметил, что нынешние объемы финансирования этого проекта определены до 2013 года, а затем, по его мнению, финансовые ресурсы могут на порядок больше.

«Но для этого нужно запустить «Восточное партнерство». И если все будут иметь выгоду от этого - и Украина, и ЕС, можно надеяться на значительное увеличение средств и увеличение направлений сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», - отметил дипломат.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. Учредительный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств-членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.

В целом на реализацию программы на период с 2009 по 2013 года выделено 600 млн. евро для всех шести стран, которые подпадут под действие этой программы: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.