Официальный курс НБУ на 28.04.2009

Доллар и евро стабильны

Официальный курс НБУ на 28.04.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1010.6250 грн.; 10 RUR – 2.3061 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 27 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1010.6250 (на 27 апреля – 1018.8640) 10 RUR – 2.3061 (на 27 апреля – 2.3041)

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