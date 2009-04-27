Официальный курс НБУ на 28.04.2009

Официальный курс НБУ на 28.04.2009:100 USD США – 770.0000 (на 27 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1010.6250 (на 27 апреля – 1018.8640) 10 RUR – 2.3061 (на 27 апреля – 2.3041) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 28 апреля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70204.75 (на 27 апреля – 69993.00) 961 XAG 10 Серебро – 999.46 (на 27 апреля – 984.06) 962 XPT 10 Платина – 88935.00 (на 27 апреля – 90937.00) 964 XPD 10 Палладий – 17787.00 (на 27 апреля – 18018.00)

Официальный курс НБУ на 28.04.2009: 100 USD США – 770.0000 (на 27 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1010.6250 (на 27 апреля – 1018.8640) 10 RUR – 2.3061 (на 27 апреля – 2.3041) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 28 апреля 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 70204.75 (на 27 апреля – 69993.00) 961 XAG 10 Серебро – 999.46 (на 27 апреля – 984.06) 962 XPT 10 Платина – 88935.00 (на 27 апреля – 90937.00) 964 XPD 10 Палладий – 17787.00 (на 27 апреля – 18018.00)

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