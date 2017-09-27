Гривня уступила доллару еще пару копеек

В среду, 27 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,45/26,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,08/31,10 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4543/0,4550 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,4717 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 500 сделок на сумму 331,16 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,39/26,41 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,10/31,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4571/0,4579 грн/рубль.