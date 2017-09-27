Нацбанк заявил о распространении депутатом Тарутой ложной информации о слушаниях в Конгрессе США

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута распространяет ложную информацию о якобы проведенных в Конгрессе Соединенных Штатов Америки слушаниях на тему деятельности украинской власти и Национального банка, заявили в НБУ.

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«По имеющейся у Национального банка информации, в Конгрессе США не проходило сегодня или в другие дни ни одного официального слушания или совещания, которые представляли собой официальные мероприятия Конгресса и на темы, определенные в коммуникациях депутата Таруты», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

По информации НБУ, на самом деле в арендованной комнате состоялось малочисленное (до 20 человек) неофициальное мероприятие, организатором и модератором которого выступил представитель компании LibertyInternationalGroup, а спикерами - Сергей Тарута и экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий, при этом официальные представители Администрации и Конгресса США в этом мероприятии не участвовали.

«Национальный банк считает распространяемую информацию направленной на подрыв международного авторитета страны, успешности проводимых реформ, дестабилизацию украинской банковской системы и попытку дискредитации Национального банка в глазах международных финансовых организаций», - подчеркивается в сообщении НБУ.

Регулятор призвал СМИ обращаться к первоисточникам информации, а правоохранительные органы и международное сообщество - дать соответствующую правовую оценку действиям Таруты.

Справка УНИАН. 26 сентября в СМИ появилась информация со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Сергея Таруту, который заявил о своем выступлении 25 сентября в Конгрессе США с докладом о коррупции в Национальном банке.