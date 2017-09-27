Кабмин одобрил законопроект о корпоративном управлении в госбанках

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о корпоративном управлении в государственных банках, написал министр финансов Александр Данилюк в соцсети Facebook.

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По его словам, проект предусматривает создание наблюдательных советов, где большинство членов являются независимыми профессионалами и отбираются по четкой прозрачной процедуре.

"Это важная часть комплексной реформы государственных банков, направленной на повышение эффективности работы государственных банков и возобновление кредитования", - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

По оценкам Национального банка, доля "неработающих" кредитов в банковской системе превышает 57%, и самый высокий показатель нерабочих кредитов на уровне 73% - в кредитном портфеле госбанков.

Министерство финансов рассматривает возможность создания централизованной структуры для урегулирования проблемных активов госбанков, однако не находит поддержки этой идеи у Национального банка и международных партнеров, считающих первоочередной задачей совершенствование корпоративного управления госбанков и назначение независимых наблюдательных советов.

По оценкам НБУ, расходы государства на капитализацию банков за 25 лет составили 10 миллиардов долларов.