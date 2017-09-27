Госказначейство из-за взрывов приостановило работу своего управления в Калиновке

Государственная казначейская служба Украины временно приостановила работу своего управления в Калиновском районе Винницкой области в связи со взрывами артиллерийских снарядов.

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Как сообщила пресс-служба Госказначейства, о возобновлении работы управления будет дополнительное сообщение.

«Приносим извинения распорядителям и получателям бюджетных средств, клиентам Казначейства за временные неудобства и благодарим за понимание»,- отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

Президент Украины Петр Порошенко из-за взрывов на складе боеприпасов решил созвать военный кабинет с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств.