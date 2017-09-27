Инвестиционный бум: Financial Times отметила рост инвестиционной привлекательности во Львовской области

Авторитетная международная деловая газета Financial Times в сентябре посвятила аналитическую публикацию теме инвестиционной привлекательности Западной Украины.

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Журналисты издания отмечают стремительный рост инвестиций и количества новых рабочих мест во Львове и Львовской области. Западный регион смог создать такие условия для бизнеса, что по этим показателям не уступает традиционному лидеру — Киеву, а в чём-то даже и превосходит столицу. Так, например, по оценкам FT с начала 2014 года Львов создал более 7000 новых рабочих мест, тогда как Киев — лишь около 3600. После революции 2014 года Киевская область привлекла 687 млн евро из-за границы, в то время как Львовская — 658 млн евро.

Один из примеров успешного прихода иностранных инвестиций в Западную Украину — пивоваренная отрасль, пишет корреспондент Financial Times: так, Carlsberg Ukraine насчитывает 1500 сотрудников, из которых 400 — в Западной Украине. Евгений Шевченко, исполнительный директор пивоваренной компании, в комментарии FT обратил внимание также на то, что каждое рабочее место в его сфере создает ещё 15 в других отраслях — например, в перевозках и аграрной промышленности. Развитие региона и внимание к нему со стороны западных компаний положительно влияет на условия работы наёмных сотрудников.

«Создание благоприятных социально-экономических условий и нацеленность компании Carlsberg Ukraine на развитие своего бизнеса в Украине дают нам возможность повышать заработные платы, что мы считаем хорошей инвестиций для развития компании. Эти деньги не только поднимают экономику региона, но и возвращаются к нам в виде мотивированных сотрудников и высокой покупательской способности. Это наша бизнес-философия и мне приятно, что она приводит к росту рабочих мест и способствует инвестиционной привлекательности Западной Украины», - отмечает Евгений Шевченко.

Несмотря на очевидный факт снижения количества инвестиций в сравнении с годами до российской агрессии на Донбассе, FT очень оптимистична в своих прогнозах: годовые темпы роста украинской экономики могут увеличиться вдвое: с 2,5% до 5% — дело за борьбой с коррупцией и созданием привлекательного инвестиционного и бизнес-климата. И, безусловно, за активными инвесторами, от ответственной позиции которых зависят темпы украинского экономического роста.