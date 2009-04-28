Иена в мире растет к евро

Курс японской иены укрепляется по отношению к евро до максимального уровня за последние 6 недель на фоне опасений относительно распространения свиного гриппа. Данный фактор привел также к тому, что иена растет по отношению к доллару, сообщает k2kapital..

На курс евро в то же время негативное влияние оказывает возможность того, что ЕЦБ может начать покупку облигаций для сохранения низкого уровня расходов по займам.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 125,26 иены, а не 126,14 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,29 иены за доллар против 97,77 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3010 долл. за евро против 1,3036 долл. в предыдущую торговую сессию.