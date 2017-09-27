В Украине продолжает дорожать доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2647.2830 (27 сентября – 2638.3461)

100 EUR – 3108.1750 (27 сентября – 3109.8185)

10 RUR – 4.5635 (27 сентября – 4.5869)

В среду, 27 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,47/26,49 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,10/31,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4728 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 548 сделок на сумму 391,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,45/26,47 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,08/31,10 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4543/0,4550 грн/рубль.