Нацбанк оценил рост экономики Украины в первом полугодии в 2,4%

Экономика Украины смогла выдержать шок в виде разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны и в первом полугодии 2017 года выросла на 2,4%, отмечают в Национальном банке Украины.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе традиционного совещания с руководителями крупнейших банков.

«Мы видим из текущих показателей, что наш прогноз роста реального ВВП в 2017 году на 1,6% оказался несколько консервативным - он будет выше», - сказал Сологуб.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,3%, по сравнению с первым кварталом 2017 года - на 0,6%.

В первом квартале ВВП Украины в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%.

За 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.