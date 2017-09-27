В НБУ предупредили: инфляция на конец года может превысить прогнозы

Уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза Национального банка Украины на уровне 9,1%, что может вынудить Набанк применять более жесткую монетарную политику.

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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе традиционного совещания с руководителями крупнейших банков, давление временных факторов спровоцировало в Украине рост цен на мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия.

«Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой», - сказал Сологуб.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре 2017 года принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие два месяца подряд – в июле и августе.

По оценкам регулятора, инфляция в текущем году более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона на уровне 8% плюс-минус 2 п.п. на конец 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.