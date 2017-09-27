Почему дешевеет гривня: в Нацбанке объяснили, что происходит на валютном рынке

Смещение графика получения Украиной финансирования по программе с Международным валютным фондом в настоящее время никоим образом не влияет на валютный рынок страны, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе традиционного совещания с руководителями крупнейших банков.

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Как сообщается на сайте НБУ, Чурий отметил, что на рынок влияют объемы поступлений от экспорта и психологические факторы. «Наблюдается рост объемов импорта на фоне оживления экономики. Кроме того, спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривни влияют на настроения населения, что в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, которые наблюдались с начала года», - сказал он.

В то же время, Чурий подтвердил намерения регулятора продолжить постепенную валютную либерализацию.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года периодически наблюдается повышенный спрос на валюту, что вынудило НБУ после почти двухмесячного перерыва уже четыре раза выйти на межбанк с интервенциями, в ходе которых регулятор продал банкам свыше 100 млн долл.

Сегодня, 27 сентября, средневзвешенный курс гривни на межбанке к закрытию торгов установился на уровне 26,47 грн/долл., то есть, с начала сентября национальная валюта подешевела к доллару США на 78 копеек.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.