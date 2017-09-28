Полторак: на содержание военного арсенала вблизи Калиновки в этом году выделили 25 миллионов гривень

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что на содержание военного арсенала вблизи Калиновки в этом году было выделено 25 млн гривен.

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Об этом Полторак заявил во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Министр сообщил, что в 2014 году на хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 тыс грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.