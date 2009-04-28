Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 0,6% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2009 года получен в сумме 49,1 миллиарда рублей, или 0,6% ВВП, сообщает РИА Новости..

Без учета доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (271 миллиард рублей), зачисленных в доход федерального бюджета в январе 2009 года, его объем составляет 320,1 миллиарда рублей, или 3,9% ВВП, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

Ранее Минфин сообщал, что по итогам первого квартала дефицит бюджета сложился на уровне 50,476 миллиарда рублей, или 0,6% ВВП, который составил 8,229 триллиона рублей.

Доходы сократились, расходы растут

"Доходы федерального бюджета в январе-марте 2009 году составили 1 триллион 730 миллиардов рублей, или 15,8% прогнозируемого объема, из них нефтегазовые доходы - 509,1 миллиарда рублей, или 10,8% прогнозируемого объема нефтегазовых доходов", - сообщает Счетная палата со ссылкой на данные оперативного отчета о ходе исполнения федерального бюджета.

По сравнению с январем-мартом 2008 года доходы федерального бюджета сократились на 202,6 миллиарда рублей, или на 10,5%, нефтегазовые доходы - на 494,3 миллиарда рублей, или на 49,3%. "Сокращение доходов федерального бюджета обусловлено в основном снижением цен на нефть и газ природный, а также изменениями законодательства Российской Федерации, вступившими в действие с 1 января 2009 года", - говорится в сообщении.

В январе-марте 2009 года расходы федерального бюджета исполнены в сумме 1 триллион 779,1 миллиарда рублей, или 19,7% годовых назначений, что выше, чем за соответствующие периоды в 2006-2008 годах. "По отдельным разделам и подразделам классификации расходов они исполнены ниже, чем в предыдущие годы, при этом по 5 подразделам расходы вообще не осуществлялись, не осуществлялась реализация 21 федеральной целевой программы", - сообщает Счетная палата.

Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов, как и в предыдущие годы, исполнены ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета более чем на 7 процентных пункта.

На исполнение бюджета повлиял мировой кризис

Остатки средств федерального бюджета на счетах Федерального казначейства по состоянию на 1 апреля 2009 года составили 7,5 триллиона рублей и увеличились за январь-март на 8,3%; без учета средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - 0,9 триллиона рублей (рост на 26,9%).

Совокупный объем средств Резервного фонда на 1 апреля 2009 года составил 4,1 триллиона рублей, Фонда национального благосостояния - 2,9 триллиона рублей.

Коллегия Счетной палаты отмечает, что исполнение федерального бюджета осуществляется в условиях негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику страны, значительного падения цен на товары российского экспорта, снижения среднегодового курса рубля, роста численности безработных. "Возрастают риски отклонения прогнозных параметров основных макроэкономических показателей от фактических", - говорится в сообщении.

Коллегия решила направить отчет в палаты Федерального Собрания РФ. Информационное письмо направляется в правительство РФ. Информация о расходах федерального бюджета за январь-март 2009 года на реализацию приоритетных национальных проектов, демографической политики и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы направляется в Государственную автоматизированную систему "Управления".