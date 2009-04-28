Доллар в банках почти без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 27 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,04 грн., по продаже – 8,049-8,09 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,42 грн., курс покупки уменьшился на 0,5%, по сравнению с 27 апреля, продают по 10,64 грн. - на 0,7% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,55 грн., по продаже – в пределах 10,52-10,75 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 0,6%, по сравнению с 27 апреля, и составляет в среднем 0,2243 грн., продажи – уменьшился на 0,7% – до 0,2444 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,07 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,43 грн., на 0,6% дешевле, чем 27 апреля, продажи – 10,61 грн., на 0,9% дешевле.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 0,4%, по сравнению с 27 апреля, и составляет 0,2231 грн., курс продажи – понизился на 1,5% - до 0,2457 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,02/8,08 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,03/8,05 грн., евро – 10,50/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 28 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,106250, к российскому рублю – 0,23061.