Суд подтвердил право НБУ выводить с рынка банки с непрозрачной структурой собственности

Национальный банк Украины выиграл в первой инстанции очередной судебный спор относительно выведения с рынка «Классикбанка» за непрозрачную структуру собственности.

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Об этом написал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз на своей странице в соцсети Facebook.

«На этот раз решение регулятора оспаривал «Классикбанк». Окружной административный суд Днепропетровской области признал дискреционное право НБУ применять меры воздействия к банкам, которые не имеют прозрачной структуры собственности», - отмечается в сообщении.

Бевз напомнил, что ранее Нацбанк в трех судебных инстанциях выиграл дело банка «Юнисон», а также первую и апелляционную инстанции по делу банка «ТК Кредит». «Сейчас оба дела пересматриваются Верховным судом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 12 августа 2016 года на основании решения Национального банка об отзыве банковской лицензии начал ликвидацию «Классикбанка», которая продлится до 11 августа 2018 года включительно. С 14 июня 2016 года в банке работала временная администрация.

«Классикбанк» работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Банк принадлежал Сергею Думчеву - кандидату в мэры Киева в 2015 году, который прославился скандальной пиар-кампанией. Думчев также возглавлял набсовет банка «Премиум» с 2010 по 2015 год.