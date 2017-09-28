В Нацбанке рассказали, что препятствует возобновлению кредитования в Украине

Полноценному возобновлению кредитования в украинских банках препятствуют высокие юридические риски и законодательные преграды, заявили в Национальном банке Украины.

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Как отметил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе традиционного совещания с руководителями крупнейших банков, возобновление кредитования реального сектора необходимо для укрепления позитивных тенденций в экономике и является приоритетом для банков.

«Мы понимаем, что на пути к полноценному возобновлению кредитования стоят высокие юридические риски, а также законодательные преграды. Эти проблемы могли бы быть решены при условии поддержки Верховной Радой важных законопроектов по вопросам функционирования финансового сектора», - цитирует Смолия пресс-служба НБУ.

По его словам, прежде всего речь идет о законопроектах по защите прав кредиторов и по вопросам банкротства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с началом очередной парламентской сессии в сентябре призвал депутатов Верховной Рады поддержать ряд финансовых законопроектов, в том числе №6027 о возобновлении кредитования, №4117 о либерализации наличных расчетов, №2456-д о защите потребителей финансовых услуг, №1797-1 о страховании, №4004-д о реструктуризации валютных ипотечных кредитов граждан, №3132-д о повышении эффективности процедур банкротства, №2413-я о консолидации функций регулирования рынков финуслуг.

Кроме того, Нацбанк призвал парламентариев поддержать три приоритетных законопроекта о рынке капитала, в том числе №5592-р о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг, №6303 о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала и №7055 о рынках капитала и регулируемых рынках.