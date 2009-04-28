Убытки «Универсал банка» в I квартале составили 30 млн. грн.

Киев. 28 апреля. УНИАН. Чистый убыток ОАО «Универсал банк» по итогам первого квартала 2009 года составил 30,063 млн. грн. против 1,158 млн. грн. прибыли в первом квартале 2008 г. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 апреля.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 6,5% и на 1 апреля составили 7 млрд. 574 млн. 68 тыс. грн., обязательства – на 7% - до 6 млрд. 739 млн. 483 тыс. грн., собственный капитал – на 4% - до 834 млн. 585 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 837,712 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Универсал банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. EFG New Europe Holding (Нидерланды) владело 99,952% его акций.