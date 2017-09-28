Гривня пересекла отметку 26,50 за доллар – Нацбанк решил поддержать ее продажей валюты

Национальный банк Украины сегодня, 28 сентября, объявил о проведении аукциона по продаже валюты объемом до 100 млн долл. США.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12:00.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по данным НБУ сегодня, 28 сентября, к 11.00 составил 26,5070 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года периодически наблюдается повышенный спрос на валюту, что вынудило НБУ после почти двухмесячного перерыва уже четыре раза выйти на межбанк с интервенциями, в ходе которых регулятор продал банкам свыше 100 млн долл.

Сегодня, 28 сентября, средневзвешенный курс гривни на межбанке к открытию торгов установился на уровне 26,47 грн/долл., то есть, с начала сентября национальная валюта подешевела к доллару США на 78 копеек.

Как прокомментировали в НБУ, смещение графика получения Украиной финансирования по программе с Международным валютным фондом в настоящее время никоим образом не влияет на валютный рынок страны, и курс гривни проседает под действием роста импорта на фоне оживления экономики и психологических факторов.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.