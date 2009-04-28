Astrum: подготовка к рекапитализации может растянуться

Техническая подготовка к рекапитализации банков, скорее всего, растянется до следующего визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в середине мая 2009 глжа.

По оценкам компании «Astrum Investment Management», сообщили УНИАН в компании, рекапитализация ограничивается и затягивается. Эксперты «Astrum», со ссылкой на слова представителя НБУ, отмечают, что список банков, подлежащих рекапитализации, не будет расширен. Таким образом, правительство совместно с НБУ обещают обеспечить рекапитализацию 7-и банков, вложив в их капитал 20 млрд. грн. из 44 млрд. грн., предусмотренных бюджетом Украины. Учитывая, что необходимые средства правительство получает в результате продажи ОВГЗ Национальному банку, ограничение рекапитализации снизит объем эмиссии гривни и ослабит инфляционное давление, отмечают в компании.

В то же время, в компании отмечают затягивание рекапитализации и отсутствие реальных шагов в этом направлении после отъезда миссии МВФ.

В конце прошлой недели НБУ и Кабинет Министров не смогли согласовать документ, касающийся методологии рекапитализации. Эксперты "Astrum" не исключают, что это связано с желанием ряда финансовых учреждений улучшить ее условия, снизив долю участия государства в капитале банков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 17 апреля принял решение о начале рекапитализации семи коммерческих банков и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков. Так, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовидбанка» и банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов.

Программа сотрудничества Украины и МВФ пересматривается ежеквартально - перед каждым предоставлением очередного транша. Фонд проверяет выполнение Украиной условий меморандума.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов. Очередной транш в размере 1,87 млрд. Долл. Должен был поступить 15 февраля, а затем - 15 мая 3,73 млрд. долл.

Однако миссия МВФ, работавшая в Украине в январе-феврале 2009 г., не смогла принять решение о выделении второго транша из-за ряда разногласий с правительством страны.

В очередной раз миссия МВФ прибыла в Киев 8 апреля. 17 апреля миссия приняла решение предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл., половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая, в таком же размере.