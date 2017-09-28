Министр финансов назвал ключевое условие для получения Украиной следующего транша МВФ

14:10, 28 сентября 2017
Финансы
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По словам Данилюка, ключевое условие для получения следующего транша – это пенсионная реформа.

Иллюстрация REUTERS

Принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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«Ключевое условие для получения следующего транша – это пенсионная реформа», - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.

Министр отметил, что 1,9 млрд долл. следующего транша от МВФ поступят на счета Национального банка, а не в бюджет, поэтому их задержка на месяц-два-три не окажет дестабилизирующего влияния на финансовую систему.

«Вопрос в том, что нам нужна пенсионная реформа, и мы должны ее провести. Мы делаем пенсионную реформу не для МВФ, а для граждан. Но это есть в условиях для получения следующего транша», - добавил Данилюк.

Министр подчеркнул, что нахождение в программе с МВФ - это важный позитивный сигнал для инвесторов, что Украина движется в правильном направлении.

Говоря о пенсионной реформе, Данилюк напомнил, что правительство ожидает ее утверждения парламентом на следующей неделе, что даст возможность стабилизировать пенсионную систему и повысить пенсии для 9 млн украинских пенсионеров с 1 октября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн для 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне 15 сентября, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября, однако пока официального подтверждения Фонда на этот счет не было.

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Теги: #пенсионная реформа#транш МВФ