Министр финансов назвал ключевое условие для получения Украиной следующего транша МВФ

Принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк.

Читайте такжеПочему дешевеет гривня: в Нацбанке объяснили, что происходит на валютном рынке

«Ключевое условие для получения следующего транша – это пенсионная реформа», - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.

Министр отметил, что 1,9 млрд долл. следующего транша от МВФ поступят на счета Национального банка, а не в бюджет, поэтому их задержка на месяц-два-три не окажет дестабилизирующего влияния на финансовую систему.

«Вопрос в том, что нам нужна пенсионная реформа, и мы должны ее провести. Мы делаем пенсионную реформу не для МВФ, а для граждан. Но это есть в условиях для получения следующего транша», - добавил Данилюк.

Министр подчеркнул, что нахождение в программе с МВФ - это важный позитивный сигнал для инвесторов, что Украина движется в правильном направлении.

Говоря о пенсионной реформе, Данилюк напомнил, что правительство ожидает ее утверждения парламентом на следующей неделе, что даст возможность стабилизировать пенсионную систему и повысить пенсии для 9 млн украинских пенсионеров с 1 октября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн для 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне 15 сентября, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября, однако пока официального подтверждения Фонда на этот счет не было.