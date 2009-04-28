Мобильные телефоны пополнят казну на 700 млн. грн.

Ожидаемые поступления в бюджет от ввоза мобильных телефонов составляют 600-700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на презентации информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Сергей КОЛОБОВ.

«По нашим расчетам, до конца 2009 года поступления в бюджет составят 600-700 млн. грн.», - сообщил он.

С.КОЛОБОВ отметил, что введение нового порядка ввоза мобильных телефонов, которое вступило в силу с 28 марта, и положения об их реализации сегодня уже привело к тому, что за последний месяц (с 28 марта) в бюджет поступило больше денег от ввоза мобильных телефонов, чем за три месяца текущего года (до 28 марта).

Председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО сообщил, что по оценкам таможни в 2008 году в Украину легально было ввезено 671 тыс. телефонов. В тоже время, по его словам, по оценкам экспертов рынка всего в Украину в 2008 году было ввезено порядка 8 млн. телефонов.

Он также отметил со ссылкой на экспертов, что в 2009 году в Украину будет ввезено 4 млн. мобильных телефонов. «Мы получим серьезные ресурсные поступления в Госбюджет», - сказал он. Сумму ожидаемых поступлений в бюджет А.МАКАРЕНКО не назвал, отметив, что ее можно легко посчитать, учитывая среднюю стоимость телефона в размере 100-150 долл. и ставку НДС, которая составляет 20% от стоимости ввезенного телефона. При этом, по его словам, таможенный сбор с импортных мобильных телефонов не взимается.