Исследование: капитал всех миллионеров мира превысил $63 триллиона

Число миллионеров в мире выросло почти на 8 процентов до рекордных 16,5 миллиона человек с общим капиталом в 63,5 триллиона долларов, сообщает Reuters со ссылкой на доклад глобальной консалтинговой фирмы Capgemini.

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Богатство людей с высоким уровнем собственного капитала, которые Capgemini определяет как активы в размере более 1 миллионов долларов, выросло на 8,2% в 2016 году.

К 2025 году миллионеры мира могут иметь благосостояние выше 100 триллионов долларов, говорится в докладе.

Отмечается, что в прошлом году около 1,15 миллионов человек стали миллионерами. На первом месте по количеству миллионеров находятся США, на втором - Япония, на третьем - Германия, где проживает 1,28 миллиона частных инвесторов, доход каждого из которых составляет более одного миллиона долларов.

В Китае в 2016 году насчитывалось 1,13 миллиона долларовых миллионеров.

Согласно отчёту Capgemini, 31,1% всех денег долларовых миллионеров по всему миру вложены в акции, 27,3% находятся в наличном обороте.

Альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды, деривативы и товары сократились до 9,7% с 15,7% процента.

В отчете подробно не объясняют причины перераспределения, но усиление мирового роста, а также высокая ликвидность после многих лет беспрецедентных стимулирующих политик мировых центральных банков подтолкнули фондовые рынки по всему миру к рекордным темпам.

С другой стороны, инвесторы обеспокоены геополитическими рисками, где растет напряженность между Соединенными Штатами и Северной Кореей.