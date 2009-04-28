«Ситибанк» увеличил прибыль

По итогам І квартала чистая прибыль «Ситибанка» (Киев) увеличилась почти в шесть раз, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и на 1 апреля т.г. составила 182 млн. 742 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 28 апреля 2009 г. №№76-77.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте уменьшились на 14% и на 1 апреля составили 4 млрд. 356 млн. 715 тыс. грн., обязательства – на 18,5% - до 3 млрд. 454 млн. 340 тыс. грн. Собственный капитал увеличился на 6% - до 902 млн. 375 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и на 1 апреля составлял 66,5 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Ситибанк (Украина)" (Киев), создан в мае 1998 г. как банк со 100% иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.