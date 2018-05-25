Мораторий на снятие депозитов: Нацбанк загнал себя в ловушку

Несмотря на периодические уверения чиновников НБУ о скорой отмене запрета на досрочное снятие депозитов, которые звучат с ноября прошлого года, регулятор за полгода так и не решился на этот шаг. Теперь же Нацбанк оказался в очень сложном положении: с одной стороны, мораторий уже не встречает поддержки в обществе и начинает играть против банковской системы во главе с НБУ, с другой – очень трудно прогнозировать, как поведут себя вкладчики, получив свободу действий в случае очередной информационной атаки. А учитывая, что через два месяца официально может стартовать президентская кампания, предпосылки для беспокойства имеются.

"За" и "против"

Введение моратория на досрочное снятие депозитов оказалось одним из немногих действенных решений НБУ, реально способствовавших смягчению кризисных явлений в национальной банковской сфере. Однако, несмотря на эффективность этого инструмента, его использование влечет за собой комплекс побочных эффектов. С одной стороны, замораживание депозитов позволяет минимизировать влияние панических настроений на ресурсную базу банковской системы, с другой - периодическое введение запрета на снятие вкладов формирует соответствующие ожидания у населения, и при малейшем поводе, опасаясь, что деньги в очередной раз «зависнут» на год на счетах, люди побегут в банки.

Осознавая эти риски, подавляющее большинство стран избегают использовать эту радиальную меру даже в кризисной ситуации. Безусловно, прямо или косвенно центральные банки пытаются препятствовать оттоку средств населения, однако делают это более тонкими методами, отдавая предпочтение стимулирующим механизмам. В частности, экономически развитые страны сделали акцент на увеличении гарантий по депозитам, а также послали четкий месидж общественности, что всем крупным системным банкам будет оказана государственная поддержка. Даже в РФ, несмотря на ажиотаж, Центральный банк не решился прибегнуть к административным методам, ограничившись повышением штрафов за досрочное снятие депозитов.

Побег в прошлое не удался...

В Украине же НБУ, успешно апробировав мораторий осенью-зимой 2004 г. как способ ликвидации панических настроений, посчитал, что его системное применение является нормальной практикой. Однако, если четыре года назад столь радикальный подход был кратковременным и вполне оправданным спецификой ситуации, в которой успокоить иным способом чрезмерно эмоциональные народные массы не представлялось возможным, то действия НБУ в нынешних реалиях не имеют такой однозначности.

Поводом для паники в этот раз стали не общественно-политические процессы и не экономические предпосылки, а информационные шоки, генераторами которых были конкретные лица и группы. Массовое "бегство депозитов" осенью прошлого года было обусловлено тремя событиями:

1. Падением в результате спланированной атаки одного из крупнейших банков страны;

2. Резкой девальвацией Нацбанком гривни без какого-либо разъяснения причин, мотивов и последствий такой политики;

3. Непозволительно резкие выпады высших государственных лиц в адрес отдельных финансовых учреждений.

Все это происходило на фоне полной информационной самоизоляции НБУ, упорно не желавшего разъяснить обществу суть происходящего (информационные сообщения для прессы появились позже). Вакуум официальной информации оперативно заполнили растиражированные СМИ комментарии квази-экспертов, политиков и журналистов, которые разогревали панические настроения.

В такой ситуации НБУ не стал искать сложных решений и 11 октября 2008 года постановлением №319 запретил банкам досрочно возвращать депозиты. 4 декабря регулятор отменил этот документ постановлением №413, в котором обязал банки «принимать меры по недопущению досрочного возврата», что, по сути, оставило запрет в силе.

Введение моратория изначально воспринималось нервно, но в целом позитивно. Однако, следующим шагом должно было стать публичное расследование ситуации с «Проминвестбанком» и разъяснения принципов, целей и приоритетов монетарной политики НБУ. Вместо этого, регулятор оказался втянутым в новый скандал в плане распределения рефинансирования и валюты. В итоге, сформировалось устойчивое представление о том, что Нацбанк не способен предпринять ничего более действенного, чем административный запрет на досрочное снятие депозитов.

Более того, была поставлена под сомнение и эффективность контрольной функции регулятора. Некоторые банки, ссылаясь на рекомендации НБУ, перестали выдавать даже те депозиты, срок выплаты которых наступил. При этом зачастую в одностороннем порядке они снижали проценты по вкладам. В это же время на валютном рынке отдельные финансовые учреждения безнаказанно раскачивали курс, выводя валюту за границу.

Недопустимо большое количество таких просчетов очень негативно сказалось на доверии украинцев к банковской системе в целом, и регулятору в частности. По мере их накапливания, население все с меньшим пониманием относилось к запрету на досрочное снятие депозитов. В январе-феврале вкладчики начали активно изымать вклады с банковской системы (5,1% и 5,6%, соответственно). Те же граждане, которые имели депозиты в проблемных банках, продавали их с дисконтом до 50%, что свидетельствовало о полном недоверии к государству.

Весна внесла свои коррективы

Только в марте нынешнего года в банковской системе наступила определенная стабилизация. Отток вкладов оказался минимальным с начала года – 2%, а последние две недели (начало-середина апреля) банкиры даже фиксировали увеличение количества депозитов. Между тем, данная тенденция, вряд ли, может свидетельствовать о возобновлении доверия к банковской системе. Замедление темпов снятия депозитов является следствием того, что все, кто хотел снять депозиты, уже сняли. Без учета вкладов, которые заморожены в проблемных банках, в системе осталось около 160-165 млрд. грн. средств населения. При этом для значительной доли оставшихся вкладчиков депозиты являются инвестиционными инструментами и в условиях падения стоимости ценных бумаг и недвижимости представляются вторым по степени надежности средством сбережения капитала после наличной валюты, хранить которую дома можно лишь в ограниченном количестве.

Таким образом, по мере пролонгации моратория на досрочное снятие депозитов его эффективность стремительно снижается. Часть вкладчиков, как было сказано, при отсутствии альтернативных форм сбережения денег, не снимет вклады даже, несмотря на наличие значительных рисков, а те же граждане, которые еще находятся в процессе принятия решения, будут склоняться в изъятию депозитов по мере затягивания решения об отмене моратория. Вряд ли, здравый человек продлит договор с банком в условиях полной неопределенности относительного того, когда он сможет снять свои деньги, и сможет ли вообще. Доверие также подрывают регулярные высказывания политиков и чиновников НБУ, которые уже полгода как обещают отменить запрет на досрочную выдачу депозитов, однако позже попросту игнорируют свои обещания.

В конце апреля отменить мораторий в очередной раз настоятельно рекомендовал Совет Национального банка. По словам его председателя Петра Порошенко, это должно произойти не позже 1 мая. При этом он напомнил, что только депозитный договор регулирует взаимоотношения банка и вкладчиков, и НБУ не может в них вмешиваться. Между тем, П.Порошенко и ранее много чего настоятельно рекомендовал, но исполнительные органы Нацбанка попросту игнорируют Совет. По всей видимости, регулятор еще не готов пойти на снятие моратория, поскольку тем самым он лишится единственного эффективного рычага минимизации удара по банковской системе после того, как очередной политик решит прокомментировать ситуацию в финансовой сфере Украины.

Попытки восстановить доверие

На данный момент НБУ пытается повысить доверие локальными мерами, запретив финучреждениям в одностороннем порядке изменять условия заключенных договоров банковского счета и банковского вклада, уменьшать размер процентной ставки по депозитам, кроме вкладов по требованию, и обязав банки формализировать отказ выдавать депозит в письменном виде. Данные меры, вряд ли, можно назвать такими, которые способствуют восстановлению доверия к банкам, а скорее должны быть нормальной повседневной практикой. Без прояснения ситуации с дальнейшей судьбой моратория подобные действия будут иметь ограниченное влияние.

Злоупотребляя административными методами регулирования банковской сферы, Нацбанк создал хрупкую основу для дальнейшего развития банковской системы. Теперь даже небольшой информационный всплеск может разрушительно отобразиться на ресурсной базе отечественных банков. Ожидания того, что, после вероятного снятия запрета на досрочную выдачу депозитов, НБУ с очередной раз введет подобный запрет, который будет действовать неизвестно сколько и будет сопровождаться своеволием отдельных учреждений, вынудит население, не раздумывая, бежать в банки и снимать свои деньги. Это в свою очередь не оставит НБУ вариантов, кроме как в очередной раз вводить мораторий на досрочное снятие депозитов. Этот замкнутый круг будет продолжаться до тех пор, пока НБУ и банки не выдвинут на первый план задачу возобновления доверия как первоочередного и безусловного приоритета своей работы. Прочный кредит доверия еще не гарантирует стабильности работы банковской системы, однако его отсутствие сведет на нет все попытки ее восстановления.

Алексей Молдован,

Центр антикризисных исследований (для УНИАН)