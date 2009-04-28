НБУ избавляется от облигаций правительства США

Национальный банк Украины (НБУ) в 2008 году в своих активах сократил долю облигаций правительства США и увеличил долю бумаг правительства Великобритании и других стран ЕС.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины за 2008 год, обнародованном на сайте НБУ.

По данным отчета, на конец 2008 года 4% (2007 год – 0%) общей суммы активов Нацбанка составляли средства, размещенные в Federal Reserve Bank of New York, 3% (2007 год – 2%) - депозиты, размещенные в BNP Paribas, 9% (2007 год – 14%)- купонные облигации правительства США, 20% (2007 год – 16%) - купонные облигации правительства Великобритании и других стран ЕС и 18% (2007 год – 1%)- это кредиты Украинским банкам и другим заемщикам.

По состоянию на 31 декабря 2008 года объем долговых ценных бумаг в портфеле Нацбанка, которые учитываются по справедливой стоимости с признанием результатов переоценки, составил: купонных облигаций правительства США - 3,514 млрд. долл. (на 31 декабря 2007 года – 4,879 млрд. долл.); купонных облигаций правительства Великобритании – 1,357 млрд. фунтов (на 31 декабря 2007 года – 1,235 млрд. фунтов). Объем облигаций других стран ЕС составил 4,231 млрд. евро (31 декабря 2007 года – 2,269 млрд. евро) и 100 млн. долл.; облигаций других эмитентов – 2,313 млрд. долл., 0,436 млрд. фунтов и 0,498 млрд. евро.

«По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года все средства и депозиты в иностранной валюте являются не просроченными, не обесцененными и не обеспечиваются залогом», - говорится в отчете.

В целом за 2008 год международные резервы НБУ уменьшились с 32,5 млрд. долл. США на 31 декабря 2007 года до 31,5 млрд. долл. США на 31 декабря 2008 года (с учетом транша кредита Международного валютного фонда в сумме 4,5 млрд. долл.).