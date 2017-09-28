В поддержку гривни: НБУ продал банкам более 36 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 28 сентября, продал банкам 36,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,5111 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 38 млн долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:00 установился на уровне 26,5271 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва четыре раза выйти с интервенциями, в ходе которых регулятор продал банкам свыше 100 млн долл.

По оценкам НБУ, смещение графика получения Украиной финансирования по программе с Международным валютным фондом в настоящее время никоим образом не влияет на валютный рынок страны, и курс гривни проседает под действием роста импорта на фоне оживления экономики и психологических факторов.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.