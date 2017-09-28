Данилюк предлагает не торопить президента с назначением преемника Гонтаревой

Не нужно торопить президента Украины Петра Порошенко с представлением на рассмотрение Верховной Рады главы Национального банка вместо Валерии Гонтаревой, подавшей в отставку с 10 мая, считает министр финансов Александр Данилюк.

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"Это ответственное решение, и я думаю, что никто не должен торопить его в этом вопросе. Он президент, и это его полномочия", - сказал Данилюк в эфире одного их телеканалов.

В то же время, министр отметил, что президент ищет кандидата. "Я уверен, что он предложит достаточно сильного специалиста", - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года до назначения преемника Гонтаревой обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются. В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября.