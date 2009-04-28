Пандемия свиного гриппа угрожает экономике

Растущий риск того, что пандемия свиного гриппа может уничтожить хрупкие признаки восстановления экономики заставил встревоженных инвесторов искать "тихую гавань" для активов, сообщает Рейтер..

Министр труда Мексики Хавьер Лосано сказал, что его страна пока не планирует закрывать предприятия на карантин, чтобы остановить распространение вируса, который уже убил 149 человек.

"Экономическая деятельность должна продолжаться", - сказал он.

Рынки нервничают. Нефть подешевела еще на один процент, опустившись ниже 50 долл. за баррель, из-за беспокойства о том, что пандемия нанесет ущерб и без того пострадавшей мировой экономике и положит конец путешествиям по воздуху.

Большинство азиатских фондовых рынков отступило на негативную территорию, а иена достигла семинедельного максимума к евро и месячного - к доллару, поскольку инвесторы сокращают позиции по рискованным валютам.

Акции фармацевтических компаний по-прежнему растут, а котировки авиалиний снова снизились.

Вспышка свиного гриппа в Мексике произошла как раз в тот момент, когда регуляторы всего мира начали говорить о начале восстановления экономики после многих месяцев спада.

Теперь восстановление снова под сомнением.

ПОНИЖАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2008 году, пандемия гриппа может стоить 3 триллиона долларов и привести к снижению мирового ВВП почти на 5 процентов.

Эпидемия атипичной пневмонии, которая подорвала торговлю и путешествия и сократила число рабочих мест в 2003 году, стоила азиатско-тихоокеанскому региону около 40 миллиардов долларов. Она продлилась шесть месяцев и унесла жизни 775 человек из 8.000 заболевших в 25 странах.

Администрация США заявила, что пока слишком рано прогнозировать влияние свиного гриппа на экономику, но представители министерства финансов наблюдают за ситуацией.

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан сказал телеканалу CNBC, что не ожидает восстановления экономики ранее 2010 года, вне зависимости от влияния вируса.

Опрос аналитиков, проведенный Рейтер в Европе и США 21-27 апреля, показал, что незначительное большинство аналитиков считают, что "дно" мировой рецессии еще не достигнуто. Большинство ожидает, что кризис продлится еще от шести месяцев до двух лет.

"Финансовая и макроэкономическая стабильность пока не достигнута, и у нас недостаточно оснований для продолжительного восстановления", - сказала Лена Комилева из Tullett Prebon.