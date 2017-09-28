Пенсионная реформа критически важна для выделения Украине транша МВФ - заявление Фонда

Принятие в Украине пенсионной реформы, которая соответствует целям программы сотрудничества с Международным валютным фондом, включающей сокращение дефицита Пенсионного фонда, критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша.

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Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

"Мы находимся в тесном контакте с властями по поводу пенсионной реформы. Ее имплементация является критически важным условием четвертого пересмотра программы МВФ и Украины. Мы призываем власти и парламент обеспечить соответствие принимаемого пенсионного закона целям реформы, которые были проработаны с МВФ и Всемирным банком", - сказал Мюррей.

По словам представителя МВФ, Фонд готов в случае необходимости сотрудничать с украинскими властями для оценки соответствия законопроекта о пенсионной реформе целям программы.

"Мы и сейчас готовы плотно сотрудничать с властями по любым возможным ревизиям законопроекта, которые могут потребоваться для соответствия целям реформы", - подчеркнул Мюррей.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне 15 сентября, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября, однако пока официального подтверждения Фонда на этот счет не было.